Congo : le charbon de bois mange la forêt

En République démocratique du Congo, le charbon de bois est la seule source d'énergie pour 90% des foyers. Comme pour plus de 70 millions de Congolais, la quête du charbon rythme le quotidien d'une enseignante. "J'utilise les sacs de 30 dollars pour deux mois, donc cela me revient à 15 dollars par mois. C'est beaucoup par rapport à ce que je gagne et ce que je consomme", confie Solange Sekera.

"Nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100"

La forêt du bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Chaque année, en RDC, 500 000 hectares de forêt sont transformés en charbon. "Pour un hectare, on peut en tirer 600 sacs", explique Mungudi Mukingombe, charbonnier. Le président de la RDC Félix Tshisekedi a tiré la sonnette d'alarme fin août. "Nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100", a-t-il regretté.

