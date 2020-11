Libre au Zimbabwe, le journaliste Chin'ono déclare : "Je ne vais pas arrêter de traquer la corruption" d’Etat

Au Zimbabwe, Hopewell Chin'ono n’est pas en odeur de sainteté auprès de la classe politique dirigeante. Il a révélé des scandales de corruption amenant au limogeage, début juillet 2020, du ministre de la Santé Obadiah Moyo.

Le 20 juillet 2020, Hopewell Chin'ono, 49 ans documentariste et journaliste pour plusieurs organisations de presse internationales a été arrêté une première fois pour "incitation à commettre des violences publiques" sur les réseaux sociaux. Ses messages publiés sur twitter appellent les citoyens à participer à des manifestations pour lutter contre la corruption de l'Etat et la détérioration du niveau de vie au Zimbabwe.

Cette arrestation avec celle le même jour de Jacob Ngarivhume, président d'un petit parti d'opposition, Transformer le Zimbabwe, inquiète l'ambassade des Etats-Unis à Harare qui considère que l'intimidation politique de la presse n'a aucune place dans les démocraties. Mais le gouvernement déclare alors que M. Chin'ono est soupçonné de tentative de coup d'Etat avec le soutien des Etats-Unis et d'"autres puissances étrangères".

Hopewell Chin'ono arrive au tribunal dHarare, le 7 août 2020. (PHILIMON BULAWAYO REUTERS)

Les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux au Zimbabwe, expriment leur "vive préoccupation" suite à cette répression ordonnée par le régime. "Les libertés de la presse, d'opinion et de réunion sont universellement reconnues comme des droits fondamentaux et sont garanties par la Constitution du Zimbabwe", insistent les ambassadeurs du Canada, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Une première demande de libération conditionnelle de Hopewell Chin'ono est refusée par la justice. Ngoni Nduna, juge d'un tribunal d'Harare interdit à Beatrice Mtetwa, avocate réputée pour défendre les droits de l'homme, de le représenter. L'accusation reproche à cette avocate spécialisée depuis des années dans la défense des opposants poursuivis au Zimbabwe, d'avoir écrit des lettres méprisantes à l'égard des tribunaux de son pays et de publier sur Facebook des commentaires les dénigrant.

Mais après le rejet de trois demandes de remise en liberté, deux juges de la Haute cour d'Harare ordonnent le 2 septembre la libération sous caution (10 000 dollars zimbabwéens équivalent à 120 dollars américains) de Hopewell Chin'ono et de l'opposant Jacob Ngarivhume. L’interdiction de tweeter est maintenue pour les deux hommes.

So good to be back!



Contrary to many misinformed narratives, I am not banned from twitter.



My bail order bans me from talking about protests or violence on twitter.



I never talked about that, so I am fine with it!



It was twitter which was taking time to reactivate my account! pic.twitter.com/HujmarOqX5