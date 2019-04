Incendie de Notre-Dame de Paris : l'Afrique triste et solidaire

Les Africains ont été choqués par le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale. Officiels, simples citoyens, les témoignages de solidarité et d’empathie ont afflué sur les réseaux sociaux.

Le président sénégalais, Macky Sall, a réagi rapidement sur Twitter en apportant sa solidarité à la France et à "tous les chrétiens du monde". Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, a affirmé son "soutien".

Un des plus grands symboles de la France, #NotreDame vieille de plus de 800 ans est en proie aux flammes depuis plusieurs heures. Au nom du Sénégal, j’exprime toute notre solidarité à la France et à toute la communauté chrétienne à travers le monde. — Macky Sall (@Macky_Sall) 15 avril 2019

De tout coeur ce lundi soir avec @EmmanuelMacron , @Anne_Hidalgo et avec la population parisienne.

J'exprime notre soutien après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau emblématique et historique le plus visité d'Europe. RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) 15 avril 2019

Le roi Mohammed VI du Maroc a adressé un message de soutien et de solidarité au président Emmanuel Macron ainsi que ses "pensées émues au peuple français tout entier, dont la cathédrale est l'un des symboles de son Histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier."

Les chefs d'Etat n'ont pas été les seuls à réagir. Du nord au sud du continent, des internautes ou des médias ont fait part de leur empathie ou de leur émotion. Parfois en rapprochant le drame parisien de faits qui se déroulent chez eux. C'est ainsi qu'au Gabon, plusieurs internautes ont fait le rapprochement entre l’incendie de Notre-Dame de Paris et celui de Notre-Dame des trois épis de Sindara, un bâtiment vieux de 120 ans.

Notre-Dame des trois épis de Sindara au #Gabon et Notre-Dame de Paris en #France détruites le même jour, en semaine sainte, par le feu. Ils étaient des patrimoines culturels et religieux de nos pays. Il nous faudra les rebâtir. pic.twitter.com/T0GDWx63NB — GONDJOUT Paul-Marie. (@GONDJOUTPaul) 16 avril 2019

En Afrique du Sud, sous le titre Paris défiguré, les journalistes du quotidien sud-africain Mail and Guardian ont décrit l’incendie de la cathédrale parisienne : "Des foules de Parisiens et de touristes abasourdis – certains pleurant, d'autres priant – ont regardé avec horreur, dans le centre de Paris, les pompiers luttant pendant des heures pour éteindre les flammes qui engloutissaient la cathédrale Notre-Dame."

Our Lady burns: Gasps and cries of "Oh my god" erupted at 7:50pm when the top portion of the church's spire came crashing down into an inferno that had spread to the entire roof. #NotreDameFire https://t.co/H6WXO5XRix — Mail & Guardian (@mailandguardian) 15 avril 2019

La télévision kényane a elle aussi relayé les images de l’incendie parisien.

Paris' Notre Dame cathedral on fire #MondayReport pic.twitter.com/eglMOeol4n — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) 15 avril 2019

Des Ethiopiens ont fait eux le lien avec l’incendie qui touche le parc national du Simien, inscrit au patrimoine de l’Unesco. D’autres sont revenus sur la visite de l’empereur éthiopien Haïlé Sélassié en 1954 à la cathédrale de Paris, à qui il a fait don d’une croix orthodoxe.

Among the many artifacts found at #NotreDame is a commemorative Ethiopian Orthodox cross, offered by HIM Haile Selassie I during his state visit in 1954 #France #Ethiopia



(Images courtesy of RasBo and Joao Jorge) pic.twitter.com/wUPwlBINfi — Mer’ed መርዕድ (@MeredArma) 15 avril 2019

Sur les réseaux sociaux, les internautes font également part de leur émotion devant cet incendie...

Je comprends parfaitement les gens qui pleurent pour #NotreDameDeParis

Si un drame pareil arrivait à la Basilique Notre Dame de La Paix de Yamoussoukro, je serai inconsolable — Eva Amani (@Vavamani) 15 avril 2019

L’incendie de Notre Dame est une catastrophe pour la France et pour l’Europe. Les flammes ravagent 850 ans d’histoire, d’architrecture, de peinture et de sculpture. difficile à oublier. La France peut compter sur l’Afrique pour récuperer la grandeur de son patrimoine — Nelson Brownken Dekwa (@McjimEljim) 16 avril 2019

...Enfin, un Sénégalais rappelle que la solidarité internationale ne doit pas être à sens unique.

Bonjour,

A Paris on se réveille sous une pluie de dons : les millions pleuvent pour la reconstruction de Notre Dame ! Pendant ce temps le Mozambique pleure encore ses milliers de morts jonchées le long des cours d'eau, des canieaux et des rues.

Pauvre Afrique ! — Dr Chérif Salif SY (@PAPASALIF) 16 avril 2019