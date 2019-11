Eurozapping : naufrage de migrants en Espagne, catastrophe écologique dans les Balkans, baleines en Russie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Au moins neuf morts lors d’un naufrage de migrants en Espagne. L’embarcation s’est renversée, mercredi 6 novembre, au large des Canaries. À son bord, 15 personnes, dont neuf décès. Seuls 4 hommes ont pu être secourus. Tous sont des jeunes de moins de 25 ans.

Un lac transformé en marais ?

Le plus grand lac des Balkans, le Shkodra, se vide de ses poissons, victime de la surpêche et de la pollution. Dans cette région comprise entre Albanie et Monténégro, “les eaux usées rejetées dans le lac favorisent la prolifération des algues qui étouffent les poissons”, analyse Djana Bejko, professeur de biologie. Si rien n’est fait, le lac deviendra progressivement un marais.

Des baleines libérées en Russie

En Russie, des baleines libérées de leurs prisons. Capturés pour procéder à des études scientifiques - certaines baleines devaient être envoyées en Chine -, les cétacés ont été libérés par la Russie face à l’indignation internationale.