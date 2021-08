Afghanistan : l'Ouganda prêt à accueillir des réfugiés afghans, à la demande de Washington

Le porte-parole du département d'Etat Ned Price a remercié, jeudi 19 août, l'Ouganda, dont le président Yoweri Museveni s'est dit prêt à accueillir temporairement des Afghans dont le pays est passé sous contrôle des talibans. Le ministère ougandais des Affaires étrangères a indiqué avoir répondu favorablement à une demande américaine sans fournir aucun détail sur le nombre de personnes concernées. "Les discussions se poursuivent", indique-t-il, alors que des médias ougandais (lien en anglais) évoquent le nombre de 2 000 réfugiés.

"À la suite des événements du week-end dernier en Afghanistan, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a contacté plusieurs de ses partenaires internationaux, dont l'Ouganda, pour aider dans la probable nécessité d'héberger temporairement certains Afghans et citoyens internationaux qui pourraient être évacués" Ministère ougandais des Affaires étrangères Communiqué

Les autorités avaient annoncé l'arrivée de 500 réfugiés le 16 août, mais cela n'a pas eu lieu. Selon la ministre aux réfugiés, Esther Anyakun, citée par Monitor (lien en anglais), les afghans évacués pourraient atterrir à tout moment et que l'Ouganda est prêt à les accueillir.

"Longue histoire et tradition d'accueil"

Le président Yoweri Museveni "a exprimé la disponibilité de l'Ouganda pour fournir une assistance, y compris (pour) l'hébergement temporaire de certaines des personnes touchées par la crise actuelle", ajoute le communiqué, évoquant "la longue histoire et tradition d'accueil" de réfugiés. Un responsable du Haut comité aux réfugiés (UNHCR) dans le pays a indiqué à l'AFP que l'agence onusienne n'avait pas été impliquée dans les discussions, tout en se disant "prêt à soutenir" toute arrivée. L'Ouganda est un des pays qui abrite le plus de réfugiés au monde : près d'1,5 million de réfugiés et demandeurs d'asile y vivent, la majorité venant du Soudan du Sud et de RDC. Les agences humanitaires soulignent régulièrement le manque de financement pour l'aide aux réfugiés dans ce pays d'environ 44 millions d'habitants.