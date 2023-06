Ouganda : 41 morts dans une attaque jihadiste

En Ouganda, 41 personnes ont été tuées, en majorité des étudiants, lors d’une attaque jihadiste contre un lycée, commise vendredi 16 juin. Il s’agit de la pire attaque de ce type dans ce pays d’Afrique de l’est depuis plusieurs années.

Vendredi 16 juin vers 23 heures, un lycée ougandais est la cible d’une attaque menée par des jihadistes. Un raid sanglant. Sur place, les policiers découvrent le lycée en feu et des corps brûlés, méconnaissables. Plus d’une quarantaine de personnes ont été tuées, essentiellement des étudiants, ainsi qu’un garde et des membres de la communauté locale.

Les assaillants ont fui vers le Rwanda

Certains élèves auraient également été enlevés par les rebelles. L’attaque a été menée par des miliciens de l’ADF, les forces démocratiques alliées, l’un des groupes les plus meurtriers, actif dans l’est du Congo et qui a prêté allégeance à Daesh. Après leur raid, ils ont fui vers la frontière entre l’Ouganda et le Rwanda.