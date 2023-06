Ouganda : une "attaque terroriste" contre une école fait 25 morts, annonce la police

Selon le porte-parole de la police, cette attaque a été menée par les Forces démocratiques armées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique.

Le bilan est lourd. Au moins vingt-cinq personnes sont mortes lors d'une "attaque terroriste" contre une école dans l'ouest de l'Ouganda, a annoncé, samedi 17 juin, le porte-parole de la police de ce pays d'Afrique de l'Est. "Jusqu'à présent, 25 corps ont été récupérés dans l'école et transférés à l'hôpital de Bwera", a-t-il précisé, en faisant référence à une ville proche de la frontière de la République démocratique du Congo (RDC). Toujours selon ce porte-parole, cette attaque a été menée par les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe Etat islamique et qui est basée dans l'est de la RDC.

Dans cette école secondaire, "un dortoir a été incendié et un magasin de nourriture pillé". "Huit victimes ont été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l'hôpital de Bwera", a ajouté le porte-parole.

L'armée et la police ont poursuivi les assaillants en direction du parc national des Virunga, situé de l'autre côté de la frontière, en RDC, où se trouvent les ADF. Initialement insurgées en Ouganda, les ADF ont pris pied dans l'est de la RDC dans les années 1990 et sont depuis accusées d'avoir tué des milliers de civils. Depuis 2019, certaines attaques des ADF dans cette partie de RDC ont été revendiquées par le groupe Etat islamique, qui décrit les combattants comme une branche locale, la Province de l'Etat islamique en Afrique centrale.