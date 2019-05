CARTE. Otages libérés au Burkina Faso : où sont ces "zones rouges" que la France déconseille aux voyageurs ?

Afrique, Moyen-Orient, mais aussi Amérique centrale et Asie... Le ministère français des Affaires étrangères tient à jour une carte des régions du monde les plus dangereuses.

La zone dans laquelle les deux ex-otages français ont été enlevés pendant leur séjour touristique au Bénin est désormais déconseillée aux voyageurs par le ministère des Affaires étrangères. Elle rejoint ainsi la longue liste des régions du monde infréquentables pour les ressortissants français, selon le Quai d'orsay.

Sur son site internet, la diplomatie française tient à jour ses conseils aux voyageurs, ainsi qu'une carte de ces régions à risque. La diplomatie française indique en rouge les secteurs formellement déconseillés aux voyageurs, en orange ceux déconseillés sauf raison impérative, en jaune ceux en vigilance renforcée et en vert ceeux en vigilance normale.

Carte des zones à éviter pour les voyageurs français, établie en mai 2019 par le ministère des Affaires étrangères. (MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES)

De la Mauritanie à la Somalie et de la Libye à la République démocratique du Congo, une large zone de l'Afrique est formellement déconseillée aux voyageurs. Au Moyen-Orient, la Syrie, le Yémen, mais aussi une grande partie de l'Irak, la bande de Gaza, ainsi que la frontière libanaise, l'est de l'Iran et la frontière irako-iranienne sont formellement déconseillée.

De l'Afghanistan à Fukuhima

En Asie, les zones rouges concernent : l'Afghanistan, une grande partie du Pakistan, certaines régions de Birmanie, de Thaïlande et des Philippines, mais aussi le secteur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon et une petite zone du Kazakhstan. En Amérique centrale, les zones formellement déconseillées se trouvent au Mexique. Et en Amérique latine, elles concernent principalement les frontières de la Colombie, mais aussi le centre du Pérou.

Enfin, le continent européen n'est pas exempt de zones rouges. La frontière entre la Russie et l'est de l'Ukraine est à éviter, selon le Quai d'Orsay. De même que des régions limitrophes de la Russie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La frontière entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, transformée en zone de guerre depuis des années est elle aussi formellement déconseillée.