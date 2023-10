Niger : les opérations de retrait des soldats français commenceront mardi

"Après des rencontres" et des "échanges entre nos autorités et la partie française, un calendrier de retrait de leurs troupes a été déterminé d'un commun accord", précise le régime nigérien.

Les opérations de retrait des soldats français présents au Niger commenceront mardi 10 octobre, sous escorte de l'armée nigérienne, a déclaré lundi le régime militaire putschiste, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Il n'a pas précisé la destination de ce premier convoi. Le retrait des quelque 1 400 soldats français du pays avait été exigé par les généraux nigériens rapidement après leur arrivée au pouvoir, fin juillet. Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre.

"Après des rencontres" et des "échanges entre nos autorités et la partie française, un calendrier de retrait de leurs troupes a été déterminé d'un commun accord", précise le régime nigérien. Durant le week-end, plusieurs convois ont été organisés entre les bases avancées du nord-ouest du pays, où sont déployés 400 militaires, et la capitale Niamey, selon des sources sécuritaires nigériennes et françaises interrogées par l'AFP.

Au moins deux convois ont permis aux bases de Ouallam et Tabarey-Barey d'être ravitaillées et à plusieurs militaires français considérés comme prioritaires d'être acheminés vers Niamey. Cela a aussi permis de préparer leur départ de cette région dite des "trois frontières", entre Niger, Burkina Faso et Mali, où ils étaient déployés, dans la lutte antiterroriste aux côtés des Nigériens.