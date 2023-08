Niger : le régime militaire veut poursuivre le président renversé pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays

Les putschistes appuient leurs accusations sur des "échanges" de Mohamed Bazoum avec des "nationaux", des "chefs d'Etat étrangers" et des "responsables d'organisations internationales".

Les putschistes au Niger ont annoncé, dimanche 13 août, leur intention de "poursuivre" le président renversé Mohamed Bazoum, pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays. "Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour" les "preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, l'un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le gouvernement appuie ses accusations sur des "échanges" de Mohamed Bazoum avec des "nationaux", des "chefs d'Etat étrangers" et des "responsables d'organisations internationales". Le président renversé s'est entretenu plusieurs fois avec des représentants de pays alliés au Niger avant le coup d'Etat, comme les Etats-Unis, ainsi que des membres de son entourage politique.

Le régime a également appelé à "s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication". Les militaires affirment que Mohamed Bazoum "reçoit régulièrement la visite de son médecin". D'après un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi. "Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille", ont assuré les militaires. Le président, retenu dans sa résidence depuis le coup d'Etat du 26 juillet, a déclaré dans plusieurs médias être un "otage", privé d'électricité et contraint de ne manger que du riz et des pâtes.

Une rencontre entre putschistes et chefs religieux nigérians

Le régime militaire a dénoncé en outre "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Cedeao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest)". Ces sanctions "vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires" et de "fourniture en courant électrique", ont dénoncé les militaires.

Ces déclarations interviennent après l'accueil par le régime militaire, samedi, d'une délégation de chefs religieux nigérians musulmans. Cette rencontre a été menée avec l'accord du président nigérian Tinubu, également à la tête de la Cedeao, pour "apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire" de l'organisation. Selon un communiqué de la médiation religieuse, le chef du régime militaire, le général Abdourahamane Tiani, a "déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre" la crise.