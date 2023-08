Niger : le président Mohamed Bazoum toujours séquestré

Après leur coup d’État, les putschistes se disent désormais ouvert à une résolution de la crise par la voie diplomatique. Le sort de l’ancien président Mohamed Bazoum inquiète toujours la communauté internationale.

Voici la dernière image du président renversé Mohamed Bazoum, prise le 30 juillet, soit quatre jours après le coup d’État, on le voit le sourire aux lèvres, assis aux côtés du président tchadien. Depuis près de trois semaines, le président nigérien est séquestré dans sa résidence avec sa femme et leur fils. Samedi 12 août, son médecin a pu l’examiner et lui apporter à manger. Selon ses mots, il va bien.

L’ONU s’inquiète de son sort

Pourtant, l’ONU affirme que Mohamed Bazoum est retenu dans des conditions inhumaines. C’est aussi ce que disent ses proches qui arrivent à avoir de ses nouvelles, grâce à son téléphone portable. "Les putschistes sont en train de le tuer. Il meurt de faim. Cinq jours sans nourriture fraîche et maintenant plus d’électricité. Il est affamé", a affirmé l’un de ses proches. En cas d’intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (Cédéao), plusieurs dirigeants internationaux craignent que les putschistes mettent leur menace à exécution, et tuent Mohamed Bazoum.