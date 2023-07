Coup d'Etat au Niger : la France suspend "toutes ses actions d'aide au développement"

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères "demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien, autour du président Bazoum, élu par les Nigériens".

La France suspend "toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire" au Niger après le coup d'Etat militaire contre le président Mohamed Bazoum, a annoncé samedi 29 juillet le ministère français des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay "demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien, autour du président Bazoum, élu par les Nigériens".

Emmanuel Macron, qui a condamné "avec la plus grande fermeté" le coup d'Etat, devait ouvrir samedi un Conseil de défense et de sécurité nationale dédié à la situation dans l'un des derniers pays alliés de Paris au Sahel. Plus tôt, l'Union européenne avait elle aussi annoncé la suspension de toute aide budgétaire et toute "coopération dans le domaine sécuritaire". L'UE "ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch", avait déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.