L'armée américaine perd un drone dans le nord du Niger

"Le 29 février, l'U.S. Africa Command (Africom, NDLR) a perdu un drone dans le secteur d'Agadez. Notre première analyse est qu'il s'agit d'une panne mécanique", a annoncé le commandement américain pour l'Afrique dans un tweet envoyé le 2 mars 2020. Le crash a eu lieu en plein désert dans le nord du Niger où les Etats-Unis disposent d'une importante base de drones armés.

On Feb. 29, U.S. Africa Command lost one remotely piloted aircraft (RPA) in vicinity of Agadez, #Niger. Our initial and current assessment is that the RPA was lost due to mechanical failure.