Attaque au Niger : huit victimes dont des Français

C’est une zone prisée des rares touristes qui viennent au Niger. Sur le plateau de Kouré, près du Sahel, à 60 kilomètres à l’est de la capitale Niamey, huit personnes ont été tuées par des hommes armés et à moto. Les autorités françaises tentent de conformer les allégations du gouverneur local qui affirme que six Français font partie des victimes. Le groupe était parti observer des girafes protégées. L’endroit est à priori sans danger, la zone est toutefois classée orange et déconseillée par le ministère des Affaires étrangères.

Des Français parmi les victimes

A ce stade l’Élysée confirme que des ressortissants français font partie des victimes. Le gouverneur local parle de six Français tués. Un chiffre que les autorités françaises tentent de vérifier. Dimanche 9 aout au matin, un groupe de Français part observer des girafes protégées. Une zone a priori sans danger selon un spécialiste de la région. Pour l'heure, les motivations de cette attaque sont inconnues.

Le JT

Les autres sujets du JT