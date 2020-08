DIRECT. Niger : huit personnes ont été tuées par des hommes armés à moto

#NIGER Bonjour à tous les deux et merci pour vos remarques. J'ai évoqué il y a une heure l'annonce par un responsable nigérien de la mort de six touristes français, survenue aujourd'hui. A l'heure où vous nous interpellez, cette information ne provient que d'une seule source, qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque, ni sur l'identité des assaillants. Nos journalistes tentent actuellement d'en savoir plus auprès d'autres interlocteurs afin de vous donner l'information la plus fiable possible sur un sujet aussi grave. Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension.