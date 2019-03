Mozambique : les secours débordés

Des milliers de rescapés sont toujours bloqués sur des toits au Mozambique. Serrés les uns contre les autres, ils attendent les secours. Le cyclone Idai est passé il y a maintenant six jours, dans la nuit du 14 au 15 mars dernier, mais beaucoup sont toujours réfugiés dans des arbres. Les secours sont débordés. Le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres au monde, est dépassé par l'ampleur de la catastrophe.

Des vagues de 8 mètres attendues

Les humanitaires sont eux aussi totalement pris de court. Et la population ressasse ce moment où le ciel lui est tombé sur la tête. "Il pleuvait tellement. On a entendu la montagne exploser et l'eau envahir toutes les rues et même notre maison. Heureusement, on a pu s'enfuir", confie un habitant. Mais les pluies torrentielles persistent. Des vagues de 8 mètres de haut sont attendues dans les prochains jours à Beira, la ville côtière la plus touchée.

