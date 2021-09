Le durcissement des conditions d'obtention des visas à l'égard de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie "n'est pas du chantage" mais "un rapport diplomatique où on avance avec nos armes", assure Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la Citoyenneté, sur franceinfo mercredi 29 septembre.

Ce durcissement a été décidé en réponse au refus, selon le gouvernement français, de ces pays de délivrer les laisser-passer consulaires nécessaires au retour de leurs ressortissants refoulés de France. Ce dernier n'aurait pas vocation à durer, indique Marlène Schiappa.

Une décision "injustifiée" et "disproportionnée"

Depuis l'annonce de cette mesure, le Maroc a dénoncé une "décision injustifiée" et l'Algérie une "décision disproportionnée". "La réaction des pays concernés démontre que c'est une solution qui les touche, souligne la ministre. Maintenant, la discussion se poursuit avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères [Jean-Yves Le Drian] et avec le ministre de l'Intérieur [Gérald Darmanin] pour voir quelles solutions on peut trouver."

Interrogée sur le moment choisi pour l'annonce de cette mesure de rétorsion, le même jour qu'une conférence de presse de Marine Le Pen sur l'immigration, la ministre déléguée à la Citoyenneté répond que le gouvernement "ne fait pas [son] agenda en fonction de l'agenda" de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle. "Marine Le Pen, elle vit sa vie", lance Marlène Schiappa : "Les annonces, on les fait quand elles sont prêtes, il n'y a pas de stratégie à cet égard."