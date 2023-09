Séisme au Maroc : le village d’Asni s’organise

Le village d’Asni a quasiment été entièrement détruit par les secousses. Une dizaine de tentes ont été montées pour abriter les villages qui ont parfois tout perdu.

C'est une troisième nuit qu’ils vont passer dehors par –4 degrés. Au petit matin, le thé réchauffe doucement les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Dans le village de 600 habitants, niché dans les hauteurs de l’Atlas, la vie s’organise sur la place principale. C'est ensemble que la petite communauté essaye de s’organiser. “On commence à organiser les repas pour tout le monde, mais il faut plus de farine”, précise une riveraine.

Vivre en tente

“En une minute, notre vie a basculé. On ne peut plus retourner chez nous. On a trop peur, ma petite fille est terrorisée”, avance une habitante. Une trentaine d’habitants a perdu la vie à Asni (Maroc), un village modeste qui vit de l’agriculture. Sur la place centrale, des personnes vivent dans les tentes, dans l’attente de moyens plus importants pour venir en aide. Bientôt l’hiver arrive, il faut donc reconstruire rapidement pour y faire face.