Séisme au Maroc : des villes proches de l’épicentre, très durement touchées

On retrouve Lise Vogel, en direct du Maroc, dans un camp de sinistrés, à quelques dizaines de kilomètres de Marrakech, à Asni, un village proche de l’épicentre du séisme.

"Je suis dans cette province d’Al Haouz, très durement touchée par le séisme, et pour vous donner une idée, juste dans le petit village d’Asni où je me trouve, le bilan provisoire serait de près de 100 morts, selon les autorités locales", rapporte Lise Vogel, en direct d’Asni (Maroc). "Ici, on voit des gens qui manquent de tout, des gens qui n’ont plus de maisons, ils passent la nuit dehors, ils s’apprêtent à passer leur troisième nuit dehors pour certains", raconte Lise Vogel, dimanche 10 septembre.

Journées brûlantes, nuits très fraîches

"Il y a ceux, un peu plus chanceux, qui ont pu être accueillis dans ce camp de la protection civile marocaine, qui a été monté la nuit passée à la hâte, et vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup d’enfants, de femmes, de familles, qui ont trouvé un abri un petit peu plus sûr, parce que nous sommes au cœur du Haut-Atlas, les journées sont brûlantes mais les nuits sont très fraîches, et ça a été très difficile pour toutes ces personnes de rester dehors les jours précédents. Ce qui reste compliqué, c’est la nourriture et l’eau", ajoute Lise Vogel, en direct d’Asni au Maroc.