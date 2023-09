Séisme au Maroc : la Fondation de France a déjà "collecté un petit peu plus d'un million d'euros"

Les associations françaises comme la Fondation de France et le Secours populaire ont lancé des appels aux dons, relayés notamment par des célébrités, pour venir en aide aux Marocains frappés par le séisme.

Depuis le séisme au Maroc, la Fondation de France a "collecté un petit peu plus d'un million d'euros" pour venir en aide aux populations touchées, a indiqué Karine Meaux, sa responsable des urgences, lundi 11 septembre sur France Inter. "Nous remercions tous les Français qui nous font confiance comme à chaque fois qu'un coin du monde subit une grande catastrophe", tout comme Radio France "pour son partenariat". Toutes les antennes du groupe audiovisuel public s’associent en effet pour lancer un appel aux dons, avec la Fondation de France.

>> Séisme au Maroc : suivez notre direct

"Aujourd'hui, l'argent qui est envoyé va servir à acheter à manger, à boire, des matelas", explique l'humanitaire. "C'est vraiment la priorité", puisque "les gens ont tout perdu, les maisons se sont écroulées". "Il faut qu'on pense à la prochaine étape", souligne-t-elle. "L'hiver va arriver très vite", de ce fait "ça n'a pas de sens, aujourd'hui, par exemple, de distribuer des tentes qui ne seront plus appropriées dans trois ou quatre mois". "Il faut vraiment regarder au cas par cas", pointe-t-elle. Pour ça, l'ONG va pouvoir s'appuyer sur "l'ensemble des associations" marocaines avec lesquelles elle "travaille depuis plusieurs années".

Des célébrités se mobilisent aussi

Invité sur franceinfo, l'humoriste Elie Semoun, dont le père était né au Maroc, a lui aussi lancé un appel aux dons pour venir en aide aux Marocains touchés par le séisme. "Mes racines sont marocaines, même si je suis né en France, mais peu importe, même si mes parents étaient nés en Suède, je serais quand même bouleversé par ce séisme !" affirme-t-il. "J'ai eu des gens au téléphone, par FaceTime, on m'a montré l'enfer. Il y a une école qui s'est écroulée sur une dizaine d'enfants qu'on ne retrouve pas."

>> Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou Rima Abdul Malak : après le séisme au Maroc, les personnalités françaises apportent leur soutien

L'humoriste veut donc utiliser sa notoriété pour mobiliser la générosité : "C'est à ça que ça sert d'être un peu connu, j'aimerais que ma voix porte pour qu'on passe de l'émotion à l'action, et que certains qui se sentent touchés par ce drame puissent donner. C'est ce qu'on s'est dit avec mes amis franco-marocains Gad [Elmaleh] ou Arthur, c'est bien de dire qu'on en souffre et qu'on est émus, mais c'est mieux de renvoyer les gens qui ont envie de donner vers des associations." Elie Semoun a choisi le Secours populaire : "Il suffit de cliquer sur le lien, c'est super facile, on vous propose de faire un don et voilà", explique-t-il.