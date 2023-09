Séisme au Maroc : la Croix-Rouge et le Secours populaire lancent des appels aux dons pour aider les victimes

Le tremblement de terre a fait au moins 820 morts et détruit de nombreux bâtiments dans la nuit de vendredi à samedi.

La Croix-Rouge française et le Secours populaire français ont lancé des appels aux dons, samedi 9 septembre, pour venir en aide aux nombreuses victimes du séisme de magnitude 7 qui a touché le Maroc la nuit précédente. La secousse a fait au moins 820 morts dans la région de Marrakech, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain. De nombreux bâtiments ont par ailleurs été détruits dans les provinces et communes d'al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

"Les premiers bilans font état de centaines de victimes (...) de sans-abris et de très importants dégâts", souligne le Secours populaire, qui annonce avoir débloqué "50 000 euros du fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". L'ONG lance "un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe", ajoutant que "toutes les initiatives de collecte d'argent sont encouragées et bienvenues". Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don sur le site du Secours populaire, en précisant qu'il doit être affecté à "l'urgence séisme Maroc".

Un appel similaire a été lancé par la Croix-Rouge, "afin de pouvoir apporter une aide d'urgence aux victimes et assurer un accompagnement qui s'inscrira nécessairement dans la durée". Cette campagne de levée de fonds doit permettre "de contribuer, dans le cadre de la réponse du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, aux actions de secours sur place, et contribuer également à la fourniture de produits de première nécessité", ajoute l'ONG. Les dons peuvent être versés sur le site de l'organisation.