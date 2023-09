Séisme au Maroc : comment aider depuis la France les victimes de la catastrophe ?

Si les initiatives sont nombreuses, l'heure est encore à l'évaluation des besoins de la population sur place. Mais il est possible d'aider dès maintenant, à travers des dons aux ONG présentes dans le royaume.

Après la catastrophe, l'heure est à la solidarité. Au lendemain du séisme qui a fait plus de 1 000 morts et provoqué d'énormes dégâts matériels, au Maroc, les appels aux dons se multiplient, samedi 9 septembre. L'urgence est de trouver "un abri pour les habitants qui ont tout perdu", "des produits de première nécessité" et d'apporter une "prise en charge psychologique à ces personnes qui sont touchées de plein fouet", a expliqué sur franceinfo Ismaïl Hassouneh, secrétaire national du Secours populaire français. Alors que des milliers de personnes se retrouvent à la rue, l'enjeu est d'éviter que la catastrophe ne devienne un drame humanitaire. Voici comment les personnes qui souhaitent venir en aide aux sinistrés peuvent agir depuis la France.

Des organisations caritatives qui appellent aux dons

Plusieurs organisations caritatives françaises ont lancé un appel à la générosité auprès du grand public. Voici quelques liens d'organisations de référence :

• La Fondation de France. Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don à la Fondation de France, qui a lancé samedi un site internet dédié à l'aide à destination des populations marocaines frappées par le séisme. "Nous nous appuierons sur des associations locales ayant déjà fait leurs preuves et actives auprès des populations affectées par le séisme", fait savoir l'organisme, qui mobilise 250 000 euros. "Nous suivrons et contrôlerons les projets soutenus sur place, comme nous le faisons lors de chacune des catastrophes lors desquelles nous nous mobilisons", précise-t-il. Les dons sont également possibles par chèque, à l'ordre de la Fondation de France – Solidarité Maroc, 60509 Chantilly Cedex.

• Le Secours populaire français. Le Secours populaire français débloque pour sa part 50 000 euros de son fonds d'urgence "pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d'hygiène et de soins, etc.)". L'organisme appelle aux dons en vue "d’apporter une solidarité concrète aux victimes". "L’ampleur de l’aide dépendra des fonds que nous réussirons à collecter", peut-on lire sur le site internet dédié aux donations. Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français dans tous les départements ou au 9/11, rue Froissart, BP 3303, 75123 Paris Cedex 03.

• La Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française lance un appel aux dons afin de contribuer, dans le cadre de la réponse du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, aux actions de secours sur place. Elle invite aussi à participer la fourniture de produits de première nécessité, car les dégâts matériels sont considérables. "Nous avons besoin de dons financiers et ne pouvons pas accepter de dons en nature", poursuit l'organisation. Les dons peuvent être effectués par chèque à l’adresse : Croix-Rouge française - séisme Maroc - 75678 Paris Cedex 14.

• L'Unicef. L’Unicef est prêt à aider le gouvernement marocain pour répondre aux besoins immédiats des enfants et de leur famille, déclare le fonds des Nations unies pour l'enfance, qui propose de faire un don via son fonds d'urgence.

Des associations nombreuses, mais des besoins encore mal connus

Les initiatives sont nombreuses, émanant des associations. Mais pour l'instant, l'heure est à l'évaluation des besoins de la population sur place, explique notamment le président de l'Amicale des travailleurs et commerçants marocains d'Amiens (Somme), Imed Ramli, sur France Bleu Picardie. Une collecte va se tenir dans les jours à venir "a priori", "de matériel, de tentes, de vêtements, surtout à destination des régions montagneuses les plus touchées", a-t-il estimé. Sur sa page Facebook, l'association lance en attendant un appel aux volontaires pour organiser les collectes et trier les dons.

A Epernay (Marne), la présidente du Cercle d'amitié franco-marocain, Abida Charif, a déclaré auprès de France Bleu Champagne-Ardenne envisager une collecte de fonds. "On verra en fonction des dons, en fonction des besoins", poursuit-elle. De même, à Delle, dans le Territoire de Belfort, l'association Les Grands Cœurs d'or est "en discussion avec d'autres responsables d'associations du Grand Est et au Maroc afin de recenser les besoins sur place, d'organiser la collecte et le transport", détaille France 3 Bourgogne Franche-Comté. A Montpellier (Hérault), France 3 Occitanie a rencontré l'association Caravanes solidaires, dont des bénévoles sont déjà sur place afin d'évaluer les besoins.

Enfin, l'Union des associations marocaines d’Alsace-Lorraine a lancé dès samedi une collecte de médicaments dans le secteur d’Obernai (Bas-Rhin), annoncent les Dernières nouvelles d'Alsace. Cette collecte de matériel de premiers secours se poursuivra lundi, selon le quotidien.

Des mairies et des collectivités déjà mobilisées

Dans l'attente de précisions sur les besoins sur place, ceux qui veulent aider les victimes peuvent se rapprocher de leur mairie. Certaines préparent des collectes, comme Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), dès lundi, a annoncé le maire de la ville sur Twitter. A Beauvais (Oise), une urne de collecte sera accessible dans les locaux du centre communal d’action sociale dès lundi, rapporte Oise Hebdo.