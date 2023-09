Séisme au Maroc : des témoins Français racontent l'horreur

Le séisme qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre a fait au moins 1 037 morts et 1204 blessés. Il y a dans le pays de nombreux Français expatriés ou touristes. Ils ont témoigné pour franceinfo.

Il y a au Maroc de nombreux Français expatriés ou touristes. Après le séisme qui a frappé le pays dans la soirée du vendredi 8 septembre, ils ont témoigné de leur expérience pour franceinfo. "La première secousse, elle a duré à peu près sept secondes, mais c'était vraiment impressionnant", indique Michael Bizet, propriétaire de riads et de villas à Marrakech. "Je pensais pas du tout à un tremblement de terre, je pensais vraiment que c'était un attentat", ajoute-t-il. "La deuxième secousse, on était dans le noir total, et ça faisait vraiment flipper", poursuit Michael Bizet.

"J'ai vu plein d'oiseaux s'envoler"

"J'étais dans un restaurant dans le centre-ville de Marrakech (...). Tout d'un coup, on a entendu comme un bruit, une vibration des vitres un peu étrange, et j'ai vu plein d'oiseaux s'envoler. Du coup, j'ai dis tout de suite : 'Tremblement de terre !' (...) J'étais à l'extérieur, en terrasse, donc on est vite sorti dans la rue pour ne pas se prendre quelque chose sur la tête", raconte Corinne Langlois, témoin du séisme.