Projet Pegasus : "Un scandale mondial loin d'être terminé"

"Emmanuel Macron possède au moins trois téléphones : un de type militaire, un autre qui ressemble à un smartphone avec des technologies de défense un peu plus élaborées et un téléphone normal qui serait celui visé par le Maroc. La question que ça pose, c'est est-ce que le président de la République communique sur un téléphone non sécurisé et, s'il le fait, que communique-t-il ?", s'interroge, sur franceinfo mardi 20 juillet, Laurent Richard, fondateur du consortium international Forbidden Stories.

"D'autres histoires à venir"

"C'est un travail mené par 80 journalistes de 17 organisations de presse. En France, Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France ont pris part à cet effort et d'autres histoires sont à venir. On a travaillé dans presque tous les pays du monde pour révéler un scandale mondial qui est loin d'être terminé", assure le journaliste et réalisateur de documentaires d'investigation.