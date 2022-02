Maroc : mobilisation pour sauver Rayan, un enfant de 5 ans coincé dans un puits

Les Marocains ont les yeux rivés sur les opérations de sauvetage. Les médias sont en direct. Dans l'après-midi du 1er février, un enfant de 5 ans chute dans un puits étroit de 35 mètres de profondeur. "C'est mon puits, j'étais en train de le réparer, Rayan était à côté de moi, à un moment il est tombé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Nous avons alerté les autorités et tous les habitants sont venus nous soutenir. Tout le monde fait son maximum pour qu'il sorte vivant et qu'on puisse le prendre dans nos bras d'ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets", confie le père de Rayan à 360.ma.

#Chefchaouen

L'opération de sauvetage du petit Rayan se poursuit. L'enfant de 5 ans, très affaibli, est toujours en vie. Les pelleteuses tentent toujours de dégager la terre autour du puits très étroit où le petit est pris au piège depuis mardi après-midi. pic.twitter.com/Bama9JV3AJ — 2M.ma (@2MInteractive) February 3, 2022

"L'espoir est là"

Le petit Rayan est toujours en vie. Il reçoit de la nourriture, de l'eau et un téléphone portable. Les images montrent que le garçon est blessé. "Arrivés en grands renforts, les autorités locales, les éléments de la protection civile mais aussi les volontaires locaux ont multiplié les tentatives pour sauver l'enfant, mais en vain. La grande étroitesse du puits et la nature fragile de sa structure n'ont pas facilité l'opération de sauvetage à Tamrout, sur les hauteurs du Rif", explique L'Observateur.

«Tout le monde fait son maximum pour qu'il sorte vivant et qu'on puisse le prendre dans nos bras d'ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets», a confié le père du jeune Ryan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/Wqk6Ivt6fa — Le360 (@Le360fr) February 3, 2022

La situation émeut les réseaux sociaux marocains. Les appels au sauvetage de Rayan se multiplient. "L'espoir est toujours là, et l'impatience à son comble", confirme Le 360.