Kaaris voit ses deux concerts au Maroc annulés… à cause de Booba

Après la publication par Booba d'un extrait vidéo où Kaaris use de mots peu flatteurs sur les Marocaines, l’organisateur a préféré annuler les concerts.

Le pugilat n’est pas que sur le ring, surtout après l’annulation du combat de boxe prévu en Suisse. Sur les réseaux, tous les coups sont permis. L’affrontement entre les deux rappeurs ne semble pas connaître de limites.

Booba et Kaaris étaient programmés au Maroc aux mêmes dates. Peu de temps avant le premier concert de son ennemi à Marrakech (23 août), Booba, sur Instagram, suivi par 4,2 millions d'abonnés, publie un extrait vidéo de la chanson Mafia music, écrite par Kaaris en 2008 et remixée en 2010 dans laquelle le rappeur de Sevran dit : "Eh rabza, va dire à ta pute marocaine que c’est nous qu’on donne le taro".

La Toile s’enflamme. "On passera outre les fautes de grammaire, pour se concentrer ici sur le message insultant qui n’a pas été du goût du public marocain, bien que la chanson ne date pas d’aujourd’hui", relève le site marocain 360.ma.

Devant l’ampleur de la polémique, le Club 555, où devait se produire Kaaris, préfère annuler les concerts. Contactés par Huffpost et 360, les organisateurs n'ont pas voulu souhaité répondre.

Sur son compte Instagram, suivi par plus de 3,2 millions de personnes, Kaaris réfute tout racisme. "Chupaman le plus grand des manipulateurs à fait annuler mes deux shows mais c’est rien j’en ai fait 30 ce mois-ci, le Maroc c’est chez moi et je reviendrais on est ensemble vive le Maroc vive le Roi. Amin. RISKAA (sic)".

"La suite au prochain épisode... En attendant, Bescherelle ta mère", conclut ironiquement Le360.