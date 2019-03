Bouchra Baibanou, première femme à réussir le défi des "sept sommets" en Antarctique

Le 16 décembre 2018, en Antarctique, il fait -40 degrés au sommet du Mont Vinson. C'est la dernière étape d'un défi titanesque pour l'alpiniste marocaine Bouchra Baibanou. Elle est la première femme à réussir le défi des "sept sommets". Cette ingénieure de 50 ans a mis huit ans pour préparer ce challenge. Elle a gravi 43 000 mètres de dénivelé pour faire flotter fièrement le drapeau de son pays à chaque sommet.

Félicitations de l'ONU

En plus de ses nombreux trophées, son exploit lui a valu les félicitations de l'ONU Femmes Maghreb. Même si elle ne se considère pas comme féministe. "Je ne suis pas trop féministe. Je ne me base pas sur le fait que je suis une femme, plus comme une personne normale qui a pu saisir sa chance", explique l'alpiniste. L'an dernier, elle a emmené une trentaine d'adolescentes sur le sommet le plus haut du Maroc.