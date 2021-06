Sahel : Emmanuel Macron veut un "changement de modèle" pour mettre fin à l’opération Barkhane

C’est l’opération militaire française la plus longue et la plus coûteuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Lancée il y a sept ans pour lutter contre le djihadisme au Sahel, l’opération Barkhane va bientôt prendre fin. "La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, qui impliquera le passage à un nouveau cadre", a précisé Emmanuel Macron, jeudi 10 juin.

11 bases militaires, 5 100 soldats déployés

Les modalités de cette transformation seront précisées d’ici la fin du mois de juin. L’opération compte aujourd’hui 11 bases militaires à travers le Sahel, dont six rien qu’au Mali, ce qui représente 5 100 soldats déployés. La France souhaite un nouveau dispositif, plus international, centré sur la force Tokouba, qui regroupe les forces spéciales de différents pays européens. À ce jour, 51 soldats français sont morts en opération depuis le début de l’engagement de la France au Sahel.