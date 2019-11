VIDEO. "Je suis très malheureux, mais très fier de ce que ces 13 militaires ont fait", témoigne le père d'un des soldats morts au Mali

Sur une photo de famille, Romain Salles de Saint-Paul pose en civil, souriant et fier. C'est cette image que veut garder son père, partagé entre peine et fierté. "Il y a quand même un sentiment de profonde tristesse, de profonde déchirure. Je suis très malheureux, mais très fier de ce que ces 13 militaires ont fait", explique Philippe Salles de Saint-Paul. Son fils n'avait que 35 ans, mais déjà plus de dix ans d'armée derrière lui.

"Conscient qu'il risquait sa vie"

Brigadier-chef au sein du 5e régiment d'hélicoptères de combat à Pau (Pyrénées-Atlantiques), c'était sa troisième opération au Mali. Son père décrit un militaire particulièrement dévoué : "Il était conscient, lui aussi, qu'il risquait sa vie, mais qu'il y avait des valeurs à défendre, que la liberté était plus importante que tout, et effectivement, peut-être qu'un jour, il serait obligé de donner sa vie. C'est ce qu'il disait." Romain Salles de Saint-Paul laisse derrière lui une épouse et deux filles de 3 et 6 ans.

