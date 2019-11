DIRECT. Militaires français tués au Mali : les boîtes noires des deux hélicoptères ont été récupérées

Ce qu'il faut savoir

Un hommage national devrait leur être rendu dans les prochains jours. Treize militaires français de la force Barkhane sont morts au Mali dans une collision accidentelle de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des jihadistes, a annoncé mardi 26 novembre l'Elysée dans un communiqué. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013, et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983, qui avait fait 58 morts.

Les boîtes noires des hélicoptères récupérées. Les boîtes noires des deux hélicoptères militaires accidentés lundi soir au Mali ont été récupérées et vont être analysées, a déclaré, mercredi à BFMTV, le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état major des armées. "Elles seront remises aux autorités compétentes à des fins d'analyse", a-t-il précisé. "Les opérations de rapatriement [des corps] vers la métropole vont pouvoir débuter", a également indiqué le colonel Barbry.

Plusieurs hommages rendus. Des centaines de personnes se sont retrouvées mardi soir à Pau pour rendre hommage aux treize militaires morts au Mali, dont sept appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Des hommages ont également été rendus au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat Gérard Larcher a salué "le courage et l'abnégation" des soldats, son homologue de l'Assemblée Richard Ferrand a de son côté noté qu'ils ont "sacrifié leur vie pour notre patrie".

Des militaires de l'armée de terre. Le communiqué de la présidence indique que les soldats morts sont des militaires de l'armée de terre. Sept soldats venaient du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, quatre militaires appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap, un soldat venait du 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces et un militaire appartenait au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol.