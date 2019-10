Mali : les sourires de l'espoir

Dans les faubourgs de Bamako (Mali), un centre médical accueille ceux qu'on appelle au Mali les enfants du malheur. Ils sont les visages de la honte, défigurés par un bec de lièvre considéré comme une malédiction. Pour un chirurgien malien, opérer ces enfants est la seule chance de les réinsérer. "Ces enfants sont exclus parce qu'on a peur d'eux, et on pense que c'est un enfant maudit ou un diable."

Une opération qui change une vie

Pendant 15 ans, un bec de lièvre a empêché Mady Traoré de jouer comme les autres. Ces traits effrayaient ses camarades, jusqu'au jour de son opération il y a neuf mois. "Aujourd'hui, je vis avec une cicatrice mais je ne sens plus rien. Au début, j'avais peur que ça s'ouvre." Des médecins français viennent opérer deux fois par an bénévolement pour former des chirurgiens maliens.