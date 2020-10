Libération de Sophie Pétronin : une militante qui n’a jamais perdu espoir

Sophie Pétronin et le Mali, c'est une rencontre qui a bouleversé la vie de l’ex-otage. Après près de 4 ans de captivité, elle a finalement été libérée. Une période forcément difficile à vivre mais qu’elle a presque transformé en une "retraite spirituelle". "Au fond de moi, j’ai toujours été sûre et certaine que je retournerai, que je ne mourrai pas. Je me suis dit ‘tu t’en fous, vas-y tiens bon, accroche-toi’", assure-t-elle.

Un lien éternel avec le Mali

Lorsqu’elle se lance dans l’humanitaire en 1996, Sophie Pétronin s’engage notamment pour lutter contre la malnutrition chez les enfants au Mali. Elle crée une association mais devient aussi rapidement une cible pour certains. Elle échappe à une première tentative de kidnapping en 2012, un acte qui ne va pourtant pas la freiner dans son engagement. La militante a crée un lien trop fort avec ce pays, elle est pleinement intégrée, a fait le choix de se tourner vers la religion musulmane. Une dévotion qui lui donne envie de revenir encore aujourd’hui.