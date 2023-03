Libération d'Olivier Dubois : "C'est enfin le point final de ce cauchemar de 23 mois", se réjouit sa soeur, Canèle Bernard

Canèle Bernard, la sœur d'Olivier Dubois, exprime sa joie sur franceinfo, après la libération de son frère, otage durant deux ans de jihadistes au Mali.

"C'est un immense soulagement", réagit mardi 21 mars sur franceinfo, Canèle Bernard, la sœur d'Olivier Dubois, journaliste français libéré lundi 20 mars, près de deux ans après son enlèvement par des jihadistes au Mali. "C'est enfin le point final de ce cauchemar de 23 mois qu'Olivier a enduré et, par ricochet, notre famille aussi", indique-t-elle.

"À force de mobilisation, à force de tractations, de négociations, le résultat est là. Olivier est enfin libre ! Il peut savourer sa liberté retrouvée", poursuit Canèle Bernard. Olivier Dubois sera de retour sur le sol français ce mardi "à la mi-journée", selon le Quai d'Orsay.

"Olivier Dubois est quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui se relève toujours, dans toutes les situations." Canèle Bernard, la sœur d'Olivier Dubois à franceinfo

Sa sœur affirme avoir échangé avec lui ce matin. "Il m'a fait part de son bonheur (...) on sentait son sourire au téléphone, un sourire extrêmement sincère et profond", témoigne Canèle Bernard. "Entendre sa voix, nous en rêvions, c'est désormais possible", se réjouit-elle, "impatiente de le revoir" et "de reprendre la vie comme avant". "Lui aussi a hâte de nous voir", résume-t-elle.

Pendant des mois, durant sa captivité, ses proches ont dénoncé le manque d'information et de transparence de la part du gouvernement français. Les conditions de sa libération restent également un mystère pour eux. "Peut-être resterons nous sans réponse, mais, finalement, ce n'est pas cela qui prime, ce qui prime, c'est qu'Olivier sera dans quelques heures en face de nous", conclut Canèle Bernard.