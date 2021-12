La visite d'Eric Zemmour sur une base militaire à Abidjan agace le ministère des Armées

Le porte-parole du ministère des Armées a réagi jeudi 23 décembre sur Twitter à la visite du candidat Eric Zemmour à Abidjan, en Côte-d'Ivoire, aux forces françaises de l'opération Barkhane présentes sur place.

Le candidat en avait fait la demande à l'Armée comme cela se fait régulièrement. "C'est une pratique républicaine tout à fait courante et légitime", précise le ministère.

Les candidats sont, en revanche, tenus de réaliser ces visites "dans la plus grande discrétion", sans média, sans images, pour "respecter les impératifs opérationnels et de confidentialité" et éviter "toute instrumentalisation politique".

Je suis honoré d'avoir visité la base logistique de l'opération BARKHANE aujourd'hui, en Côte d'Ivoire avec mon directeur de campagne, le général Bertrand de la Chesnais. pic.twitter.com/YBtdSv4iwL — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 23, 2021

Le porte-parole du ministère des Armées regrette que cet "engagement moral n'ait pas été tenu par un candidat". "Nous en tirerons les conséquences en ce qui concerne les prochaines demandes d'Eric Zemmour", s'est aussi agacé le cabinet de Florence Parly.