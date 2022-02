REPLAY. Regardez le discours d'Emmanuel Macron sur le retrait des troupes françaises au Mali

Le président français a tenu une conférence de presse, jeudi, depuis l'Elysée. Il a assuré que Paris et ses partenaires souhaitaient toutefois "rester engagés dans la région".

La fin de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris. "La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, la task force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali", a confirmé jeudi 17 février Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'Elysée.

"Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi de Ménaka et de Gao, il sera effectuée de manière ordonnée, avec les forces armées maliennes et avec la Mission des Nations unies au Mali" et "durant cette période, nous maintiendrons nos missions de soutien au profit de la Minusma", a précisé le chef de l'Etat.

Paris et ses partenaires souhaitent "rester engagés dans la région" sahélienne et "étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest" pour contenir la menace jihadiste. "Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali", a précisé Emmanuel Macron. Les "paramètres" de cette réorganisation seront arrêtés "d'ici juin 2022".