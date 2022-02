Opération Barkhane : la France annonce son retrait du Mali

Dans la matinée du jeudi 17 février, Emmanuel Macron a annoncé la fin de neuf années d'opérations de lutte contre le terrorisme au Mali. "Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie, ni les objectifs cachés", a-t-il justifié. La France n'était plus la bienvenue au Mali. La rue manifestait de plus en plus ouvertement son hostilité à la présence des soldats de la force Barkhane. Les relations avec la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2020 étaient exécrables.

2 500 à 3 000 hommes redéployés vers les États d'Afrique de l'Ouest

Le retrait est accueilli avec amertume par la sœur de Damien Noblet, l'un des 53 soldats tués en action au Mali. "Ce désengagement, c'est un constat d'échec", dit-elle. Un échec réfuté par Emmanuel Macron, puisque 2 500 à 3 000 hommes seront redéployés ailleurs, vers les États d'Afrique de l'Ouest, où la menace djihadiste se fait de plus en plus pressante. Le départ des troupes françaises au Mali prendra entre quatre et six mois. 2 400 soldats sont actuellement sur place.