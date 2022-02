DIRECT. Le sommet entre l'Europe et l'Afrique débute pour redéfinir leurs relations

Ce qu'il faut savoir

L’Union européenne et l’Union africaine se réunissent jeudi 17 février et vendredi à Bruxelles pour un sommet visant à "changer la donne" de leurs relations, a déclaré Paris. Quarante des 55 dirigeants membres de l'Union africaine doivent retrouver leurs homologues de l'UE pour définir ce nouveau partenariat. "Un partenariat postule l'échange et le partage", ont souligné le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, et le président de l'Union Africaine, le Sénégalais Macky Sall, dans une tribune conjointe. Suivez notre direct.

La crise ukrainienne sera évoquée. Les tensions avec la Russie autour de l'Ukraine se sont invitées au sommet avec une réunion d'une heure des Vingt-Sept "sur les derniers développements" de la crise, avant son ouverture prévue à 14 heures (13 heures GMT).

"L'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde". "Si l'Afrique ne réussit pas, l'Europe échouera, les nationalismes triompheront, les conflits migratoires se multiplieront, et les herses se redresseront", a lancé Emmanuel Macron mercredi soir devant des dirigeants européens et africains. "L'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent", a-t-il estimé.

Départ des troupes européennes au Mali. Poussés dehors par la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens devraient officialiser leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris. Emmanuel Macron doit tenir à 9 heures à l'Elysée une conférence de presse aux côtés du président du Conseil européen, Charles Michel.

La fin de neuf ans d'engagement militaire français. La France est militairement implantée depuis 2013 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, proie des groupes jihadistes qui sévissent aussi dans d'autres Etats sahéliens. Paris est intervenu pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et a ensuite mis sur pied une vaste opération antijihadiste régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique.