Défense : Florence Parly au Mali pour réduire les tensions avec les militaires

La ministre française des Armées, Florence Parly, a affirmé lundi 20 septembre depuis le Mali la détermination de Paris à y poursuivre son engagement. Elle n'a pas pour autant obtenu d'assurances du gouvernement dominé par les militaires sur une éventuelle coopération avec le groupe russe Wagner.

Ce déplacement, entamé dimanche au Niger, visait notamment à exposer aux pays concernés la réorganisation par la France, engagée depuis janvier 2013 au Sahel, de son dispositif au profit d'une présence resserrée, centrée sur les frappes ciblées contre les chefs et cadres jihadistes et l'accompagnement des armées locales.

Possible remise en cause de l'engagement de la France et de l'Allemagne

Lors de sa rencontre avec le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, Florence Parly a dit avoir abordé le dossier Wagner et "insisté sur le fait qu'au moment où jamais la communauté internationale n'a été aussi nombreuse à combattre le terrorisme (au Sahel), un tel choix serait celui de l'isolement". La France et l'Allemagne ont prévenu la semaine dernière qu'un recours à Wagner pour former les forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants remettrait en cause leur engagement militaire au Mali.

La communauté internationale s'inquiète aussi du peu d'empressement manifesté par les colonels qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, à organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils en février 2022.