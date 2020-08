DIRECT. Emmanuel Macron accueille Angela Merkel au fort de Brégançon pour préparer la rentrée européenne et internationale

Ce qu'il faut savoir

Il flotte comme un parfum de rentrée sur le fort de Brégançon, dans le Var, où Emmanuel Macron reçoit, jeudi 20 août, Angela Merkel pour tenter de renforcer l'entente du couple franco-allemand sur les nombreux dossiers chauds européens et internationaux. L'accueil s'annonce détendu pour la chancelière allemande, qui découvrira à 16 heures pour la première fois la résidence estivale des présidents français, à Bormes-les-Mimosas.

Un agenda très chargé. En cette fin d'été, "l'agenda international est particulièrement chargé", insiste l'Elysée, en listant les sujets qui devraient être abordés : l'épidémie de Covid-19, les crises au Mali, en Biélorussie et au Liban, les tensions en Méditerranée orientale, le Brexit, les prochaines échéances européennes...

Un "fort niveau de convergence". "Aujourd'hui, le lien Macron-Merkel est devenu très fort", assure Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, dans Le Parisien, en insistant sur "la nécessité d'un véritable alignement entre les deux pays". Cette entente avait été ostensiblement affichée il y a un mois par Angela Merkel et Emmanuel Macron au sommet européen "historique" de Bruxelles, où, durant cinq jours, ils avaient bataillé ensemble pour faire accepter par les 27 pays membres de l'UE un plan de 750 milliards d'euros destiné à aider l'UE à surmonter la crise économique déclenchée par le Covid-19.

Troisième invitée d'Emmanuel Macron. Après la Britannique Theresa May en 2018 et le Russe Vladimir Poutine l'an dernier, Angela Merkel est le troisième dirigeant à être invité au fort de Brégançon par Emmanuel Macron qui, plus que ses prédécesseurs, semble apprécier ce fort bâti sur un éperon rocheux au dessus de la Méditerranée.