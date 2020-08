Coup d'État au Mali : "Il ne faut pas faire d'ingérence, ni au Mali, ni ailleurs", estime Adrien Quatennens

"La solution, c'est le peuple", soutient le député La France insoumise sur France Inter.

"Il ne faut pas faire d'ingérence, ni au Mali, ni ailleurs", assure mercredi 19 août sur France Inter Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord, après la démission dans la nuit de mardi à mercredi du président malien Ibrahim Boubacar Keita, victime d'un coup d'État militaire, et alors qu'Emmanuel Macron a exprimé ce mardi "son plein soutien aux efforts de médiation en cours de la Cédéao [Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest]".

>> Suivez notre direct sur la situation au Mali.

J'observe qu'Emmanuel Macron, à plusieurs reprises ces derniers jours, s'est senti autorisé en quelque sorte à beaucoup ou à interroger des processus en cours dans certains pays, au Mali comme ailleurs.Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord.sur France Inter

Pour Adriens Quatennens, "il faut laisser le peuple faire et il faut se porter garant de cela, c'est-à-dire apporter l'aide si elle est nécessaire, pour que les choses puissent se faire librement et que le peuple puisse s'exprimer et retrouver sa pleine souveraineté".

"La solution au Mali, comme dans beaucoup d'endroits, n'est pas une solution militaire, mais politique", a -t-il réagi. "On observe que le peuple malien est mobilisé pour sa souveraineté dans un pays où l'État est exempt depuis longtemps, les services publics manquent, donc nous observons cela avec beaucoup d'intérêt. Pour nous, en toute hypothèse et à chaque fois, la solution c'est le peuple."