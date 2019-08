Madagascar : Nosy Tanikely, un paradis à préserver

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un joyau malgache, un tout petit bout de terre dans l'archipel de Nosy Be. Si quelques lémuriens font partie du décor, Nosy Tanikely est un territoire connu pour la richesse de ses fonds marins, le plus riche de Madagascar, voire de l'océan Indien. Un trésor à portée de main. "Il y a beaucoup de coraux, c'est super pour la plongée", explique une touriste. Nosy Tanikely est classé parc national depuis 2010. C'est une zone marine protégée.

Une biodiversité exceptionnelle

"Quand on lâche l'ancre, il faut faire attention qu'elle ne tombe pas directement sur les coraux", précise Narindra Ramahandrimanana, une monitrice de plongée qui fait bien attention à ne rien abîmer. Elle a formé les gardiens du parc et s'apprête à plonger avec une touriste japonaise. Sous l'eau, c'est un festival de couleurs et une biodiversité aquatique exceptionnelle. Un espace particulièrement favorable à la reproduction des poissons. Les eaux de ce parc national sont devenues un refuge pour les espèces de l'océan Indien présentes à Madagascar.

