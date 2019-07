Madagascar : à la découverte d'une perle de l'océan Indien

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Entourée de ses eaux turquoise, Nosy Iranja est un paradis fragile. Une carte postale des côtes malgaches habitée par une dizaine de familles de pêcheurs pas peu fiers de cette "Île aux tortues", comme elle est surnommée. "On a la chance d'avoir une biodiversité assez exceptionnelle", confirme Tanguy Guillemain, guide touristique. Il faut deux heures de bateaux pour rejoindre le banc de sable immaculé situé à deux heures de Nosy Be, la grande île la plus proche.

Des dauphins à long bec et des tortues vertes

Le temps du trajet, les touristes croisent un banc de dauphins à long bec, approchant les eaux profondes du canal du Mozambique... "Ça donne envie de faire sa petite cabane et de s'installer là", décrit un touriste alors que Nosy Iranja est en approche. L'îlot est aussi le principal lieu de ponte des tortues vertes qui ont élu domicile à Madagascar.