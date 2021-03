Libye : la France rouvrira lundi son ambassade à Tripoli, annonce Emmanuel Macron

La France rouvrira son ambassade à Tripoli (Libye) lundi 29 mars, a déclaré Emmanuel Macron mardi 23 mars. Plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat avait reçu le chef du conseil présidentiel libyen Mohammed El-Menfi, signe de la normalisation et de la pacification du pays saluée par Paris. La représentation diplomatique française en Libye avait été fermée en 2014, tout en restant active. L'ambassadrice Béatrice Le Fraper du Hellen, qui assure la mission depuis Tunis, reviendra également dans la capitale libyenne, a précisé Emmanuel Macron.

"Nous avons une dette à l'égard de la Libye"

"Ce n'est pas simplement un soutien de mots ou de façade, c'est un soutien complet qui sera celui de la France", a promis le président français. Il a ajouté que "nous avons une dette à l'égard de la Libye et des Libyens, très claire, qui est une décennie de désordre" consécutive à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Le dirigeant libyen avait été renversé par son peuple après une intervention militaire occidentale, ouvrant une période de chaos et de guerre dans le pays.

"Je remercie la France pour la réouverture de l'ambassade et son soutien pour le retour à la stabilité", a déclaré Mohammed El-Menfi, qui était accompagné de son vice-président Moussa Al-Koni. Après des années de guerre, le pays a entamé une nouvelle phase de transition avec la désignation d'un gouvernement intérimaire. Ce dernier a obtenu la confiance du Parlement, début mars, et a pour mission d'organiser des élections nationales en décembre. A la faveur de l'embellie politique, certains pays ont annoncé qu'ils allaient prochainement rouvrir leur ambassade à Tripoli, comme Malte et l'Egypte.