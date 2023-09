Inondations en Libye : le troisième avion de la Sécurité civile française a pu atterrir près de Derna

La construction par la France d'un hôpital de campagne peut débuter à Derna, en Libye. Plus de 30 tonnes de matériel et une cinquantaine de personnels ont été envoyés.

Le troisième avion de la Sécurité civile française a pu atterrir dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre en Libye. Il y a une semaine, l'est du pays avait été balayé par la puissante tempête Daniel qui avait provoqué des inondations meurtrières. Le dernier bilan de l'ONU fait état d'au moins 11 300 morts et 10 100 disparus dans la seule ville de Derna. La catastrophe a par ailleurs fait 170 morts dans d'autres endroits de l'est de la Libye.

Un atterrissage retardé

Prévu jeudi 14 septembre, l'atterrissage de ce troisième avion avait été retardé pour des raisons administratives. La Sécurité civile française n'avait pas reçu l'autorisation de survol du territoire libyen. Cet avion amène du matériel pour la construction de l'hôpital de campagne envoyé par la France. 30 militaires français étaient également à bord.

Un détachement de la Sécurité civile est arrivé vers 2h du matin à Derna, après plus de 48 heures d'attente, pour monter l’hôpital de campagne sur un terrain situé à l'ouest de cette ville de 100 000 habitants. "La ville de Derna a été particulièrement scarifiée par la rupture des deux barrages. La ville a été coupée en trois : les secours s’organisent dans la partie ouest. On est vraiment à proximité de la zone inondée", explique à franceinfo le Capitaine William, officier opération du détachement.

>> Inondations en Libye : devant la menace sanitaire, le pays doit enterrer ses morts au plus vite

"On décharge tout le matériel et après il nous faudra environ dix heures pour monter l’ensemble de la structure", expliquait-il vers 2h du matin. Cet hôpital de campagne doit donc ouvrir à la mi-journée dimanche 17 septembre. "Ce sont les petites fourmis qui se mettent en œuvre. Tout le monde met la main à la patte pour qu’on puisse au plus vite pouvoir accueillir nos premiers patients", raconte-t-il dans le périmètre du détachement français, car cette intervention se fait dans un contexte sécuritaire complexe.

53 médecins, anesthésistes, chirurgiens, sage-femme, infirmiers, pharmaciens, logisticiens sont mobilisés sur place. La France a envoyé plus de 30 tonnes de matériel en Libye.