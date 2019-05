L'un des ex-otages français au Burkina Faso présente ses "condoléances" aux familles des deux soldats morts pour les "libérer de cet enfer"

Laurent Lassimouillas a rendu hommage aux militaires tués, lors d'une courte déclaration à son arrivée au palais présidentiel de Ouagadougou, samedi matin.

L'un des deux ex-otages français libérés dans le nord du Burkina Faso a rendu hommage aux soldats français morts pour les secourir. "Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite", a affirmé Laurent Lassimouillas, lors d'une courte déclaration devant la presse au palais présidentiel de Ouagadougou, samedi 11 mai.

Patrick Picque et Laurent Lassimouillas sont apparus le visage fermé et l'air fatigué. Les deux ex-otages français et l'ex-otage coréenne sont arrivés dans la matinée au palais présidentiel, où ils ont été accueillis par le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. L'ex-otage américaine, libérée en même temps que les trois autres ex-otages, n'était pas présente.

J'ai reçu ce samedi matin les deux otages français et l'otage sud-coréenne libérés hier.

Je leur souhaite bon retour auprès de leurs familles respectives.

Les deux Français, ainsi que la Sud-Coréenne, sont attendus en France en début de soirée. Leur avion doit se poser sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, à 18 heures. Ils seront accueillis par le président Emmanuel Macron et plusieurs hauts responsables du gouvernement et de l'armée. Mardi, un hommage national sera rendu à Paris aux deux militaires français qui ont été tués au cours de cette intervention : les maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, membres du commando Hubert, unité d'élite de la Marine française.