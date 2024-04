Les inondations au Kenya ont fait 70 morts depuis mars

Soixante-dix personnes ont péri au Kenya dans des inondations causées depuis le mois de mars par des pluies supérieures à la normale, a annoncé vendredi 26 avril le porte-parole du gouvernement. La capitale Nairobi et des comtés voisins ont notamment connu mercredi un violent épisode d'inondations, qui a fait 13 morts et des disparus et coupé plusieurs routes et points.

"Nous devons mettre tout le monde en alerte", avait déclaré jeudi le président kényan William Ruto, soulignant notamment la nécessité de déplacer les habitants des zones menacées. Les services météorologiques ont averti que des précipitations "fortes, à très fortes" sont prévues jusqu'en mai dans plusieurs régions du pays. La saison des pluies a débuté fin mars au Kenya et doit durer jusqu'à fin mai-début juin.

Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, les pluies saisonnières se combinent cette année au phénomène climatique El Niño, qui a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai, avait prévenu le 5 mars l'Organisation météorologique mondiale. En Tanzanie, 155 personnes ont péri à travers le pays en raison des fortes pluies "liées à El Niño" qui ont provoqué inondations et glissements de terrain.