Tanzanie : au moins 155 morts après de fortes pluies liées au phénomène El Niño

Au moins 155 personnes ont péri en Tanzanie en raison des fortes pluies "liées au phénomène [climatique] El Niño" qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans plusieurs régions du pays, a annoncé jeudi 25 avril le Premier ministre, sans préciser depuis quand ces décès ont été recensés. Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchés, environ 236 personnes ont été blessées et plus de 10 000 habitations ont été endommagées, a-t-il ajouté.

Plusieurs pays d'Afrique de l'Est sont frappés ces dernières semaines par des précipitations supérieures à la normale. Cette année, la saison des pluies se combine avec un nouvel épisode d'El Niño qui a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai, selon l'Organisation météorologique mondiale.

Outre une augmentation des températures, El Niño provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres. Au Kenya, au moins 45 personnes ont été tuées depuis le début de la saison des pluies en mars. Des inondations mercredi dans la capitale Nairobi ont notamment fait 13 morts. Au Burundi, les autorités ont fait état de 96 000 déplacés internes en raison des pluies quasi incessantes depuis plusieurs mois.