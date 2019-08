Le Kenya devient un pays exportateur de pétrole

200 000 barils chargés au port de Mombasa à destination de la Malaisie. Du pétrole issu d'un gisement situé dans le Turkana, une région aride dans le nord-ouest du pays, renommée pour son immense lac. Quand la pleine capacité sera atteinte, en 2022, le Kenya exportera 100 000 barils par jour cette fois ! Et cela pendant vingt ans environ, durée estimée des réserves.



Voilà donc le pays entré dans le cercle des pays pétroliers, avec tous les espoirs que cela comporte. Le 26 août 2019, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, était présent à la cérémonie d’inauguration. "Il y a des moments particuliers qui marquent un tournant dans le destin de notre nation", a-t-il déclaré lors de la cérémonie. "La première exportation de pétrole brut par notre nation est un de ces moments particuliers dans notre histoire".

Ainsi, nous dit la presse locale, cette première livraison a été facturée sur la base d’un baril à 60 dollars, soit 12 millions de dollars la cargaison. Un pétrole très demandé, selon le ministre kényan des hydrocarbures, John Munyes. Pas moins de huit firmes internationales ont soumissionné. Et c'est une compagnie chinoise qui a emporté le marché pour livrer la Malaisie.

Kenya exported its first crude oil this week. Congratulations! At full capacity, by 2022, Kenya can export ~100,000 barrels/day for about 20 years. At current price of $60/barrel, #Kenya could earn ~$2.1 billion/year. Reference: Kenya’s total export in 2018: $5.1 billion. #Africa pic.twitter.com/hf3EVbcDh9