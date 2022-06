Ghana : des affiches LGBT+ provoquent un tollé dans le pays

Des immenses affiches promouvant l'acceptation des personnes LGBT+ ont été arrachées ces dernières semaines au Ghana, pays très religieux où ces communautés sont victimes de discriminations, notamment après les appels d'un farouche opposant. A l'occasion du mois des fiertés, des militants LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, ou encore intersexes) ont érigé des affiches hautes de plusieurs mètres dans plusieurs villes du Ghana, dont Accra la capitale, pour favoriser "l'amour, la tolérance et l'acceptation", en couleurs arc-en-ciel.

Ces affiches ont provoqué la colère d'une partie conservatrice du pays ouest-africain et notamment celle du député Samuel George, qui a appelé à les "faire tomber". Samuel George est le fer de lance d'une proposition de loi controversée visant à restreindre les libertés des personnes LGBT+. Dans la foulée, des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs affiches découpées, en tas sur le sol et en feu."Saluons les habitants de Tamale Central (...) pour leur réaction rapide lorsque le devoir les appelle à défendre notre culture et la Constitution", a écrit sur son compte Twitter Samuel George, un message accompagné de clichés d'une affiche déchirée dans le Nord. "Tant qu'ils érigeront ces panneaux d'affichage, nous les ferons tomber", a-t-il ajouté.

Salute to the people of Tamale Central & their MP, Ibrahim Murtala Muhammed for their swift action when duty called in defence of our culture & the Constitution. So long as they mount those billboards, we would bring them down. Long may Art 3 of the 1992 Constitution live. pic.twitter.com/ep1rQ5zo9q