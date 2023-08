Coup d'Etat au Gabon : le général Oligui prêtera serment lundi en tant que "président de transition"

De son côté, la principale plateforme de l'opposition demande aux putschistes d'achever le comptage des bulletins de vote de l'élection présidentielle de samedi pour reconnaître la "victoire" de son candidat.

La situation reste confuse au Gabon. Le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo, compte prêter serment en tant que "président de transition" lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle, ont annoncé jeudi 31 août les putschistes. Dans le même temps, la principale plateforme de l'opposition a demandé à ces mêmes putschistes d'achever le comptage des bulletins de vote de l'élection présidentielle du samedi 26 août pour reconnaître la "victoire" de son candidat.

Le général Brice Oligui Nguema a renversé mercredi le président Ali Bongo, à peine réélu, en accusant son camp d'avoir truqué les résultats de la présidentielle. Il a annoncé depuis la "mise en place progressive des institutions de la transition" et promis que le pays respectera tous "ses engagements extérieurs et intérieurs". Le président de transition "tient à rassurer l'ensemble des bailleurs de fonds, des partenaires au développement ainsi que les créanciers de l'Etat que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements de notre pays", a détaillé le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions.

Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est réuni de son côté jeudi pour examiner la situation, selon un communiqué de l'organisation. La réunion est présidée par le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l'actuel titulaire de la présidence tournante du conseil, le Burundais Willy Nyamitwe, ajoute le communiqué, sans plus de détails.